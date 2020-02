Depois de estrear na última quarta-feira, com o empate por 1 a 1 com o Santos-AP, resultado que classificou o América para a segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Lisca dirige o Coelho pela primeira vez no Campeonato Mineiro no clássico deste domingo (9), contra o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, pela quinta rodada da fase classificatória do Estadual.

E ele terá pela frente uma incômoda escrita, pois o América nunca venceu um clássico disputado no Novo Mineirão, inaugurado em 2013 após dois anos e meio de obras para o estádio receber jogos das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

No seu primeiro jogo pelo Campeonato Mineiro comandando o América, o técnico Lisca encara o Cruzeiro e tenta quebrar o jejum do Coelho nos clássicos disputados no Mineirão

Desde então, o Coelho já fez festa de título no Gigante da Pampulha. Em 8 de maio de 2016, conquistou o seu último título mineiro em cima do Atlético. Mas ele veio com um empate por 1 a 1 e foi garantido com a igualdade porque o América tinha feito 2 a 1, uma semana antes, no jogo de ida, disputado no Independência.

Sequência

O Mineirão não tem sido uma casa americana neste século. Nesta semana o Hoje em Dia já mostrou que o América não vence o Cruzeiro, no estádio, há quase 18 anos.

Como são considerados os clássicos, e nesta conta entra também o Atlético, o jejum é um pouco menor, mas ainda assim incômodo. Isso porque o Coelho superou o Galo pela última vez na Pampulha há quase 15 anos.

A última vitória do América, num clássico no Mineirão, foi em 13 de março de 2005, por 1 a 0, gol do centroavante Washington. Depois deste placar magro sobre o Atlético, nunca mais o Coelho venceu um dos seus dois rivais de Belo Horizonte no estádio.

Em 13 jogos, foram nove derrotas, sendo sete delas nos últimos sete clássicos, e quatro empates, todos eles seguidos e três contra o Cruzeiro. Neste jejum, o Coelho sofreu duas goleadas de 4 a 1 e outras duas de 3 a 0.

Uma curiosidade é que em 9 de fevereiro de 2014, o América foi mandante no Mineirão contra o Cruzeiro. E saiu de campo derrotado por 2 a 0, com dois gols do zagueiro Léo, que estará em campo na tarde deste domingo defendendo a Raposa.

Está lançado o desafio para Lisca, até porque, eles fazem parte desse início de trajetória do treinador no comando do América.

OS CLÁSSICOS DO AMÉRICA NO NOVO MINEIRÃO