A demissão de Adilson Batista deixou heranças no Cruzeiro tanto dentro quanto fora de campo. Além dos atletas que foram contratados a pedido do treinador, o ex-comandante deixou uma lista de jogadores com os quais ele gostaria de ter contado nesta temporada. Mas antes que esses nomes sejam engavetados - se é que serão mesmo - pelo novo diretor de futebol cruzeirense, Ricardo Drubscky, o Hoje em Dia revela com exclusividade em quem o antigo técnico estava de olho.

A lista vai de nomes que ficaram conhecidos por revelações recentes, como Foguinho, volante que está no Criciúma, até filho de ex-campeão do mundo com a Seleção Brasileira.

Segundo apurou a reportagem o filho do ex-atacante Rivaldo foi indicado ao Conselho Gestor por Adilson Batista. O atacante Rivaldo Vitor, o "Rivaldinho", estava na mira do ex-treinador da Raposa. Outro jogador que Adilson Batista queria no Cruzeiro era o experiente zagueiro Chico, atualmente no Antalyaspor, da Turquia, e com passagens por Athletico-PR, Palmeiras e Coritiba.

Filho de craque

Rivaldinho atua no FC Vitorul Constanta, da Romênia, e tem moral no time, sétimo colocado no Campeonato Romeno. Na temporada 2019/2020 o atacante começou 17 partidas como titular e apenas em uma ficou no banco de reservas (entrou no decorrer do duelo). O filho do pentacampeão do mundo marcou sete gols e foi substituído quatro vezes.

Rivaldinho foi revelado pelo Mogi Mirim (2014 a 2015), time que seu pai foi gestor, Boa Vista, de Portugal (2015/2016), XV de Piracicaba (2016), Paysandu (2016), Dinamo Bucareste (2016/2017 e 2017/2018), Levski Sofia (2018/2019) e agora o Vitorul (2019/2020), os três últimos da Romênia.

Em 2016 o atacante esteve no Internacional, mas não fez nenhum jogo no Colorado.

Outra novidade na lista de Adilson Batista é o zagueiro Chico, de 33 anos, atualmente no Antalyaspor, da Turquia, 11º colocado no Campeonato Turco.

Desde 2014 na Turquia, onde também passou pelo Gaziantepspor, Chico joga junto do alemão Lucas Podolski, campeão mundial em 2014 com a Alemanha. Na equipe turca o zagueiro brasileiro fez nesta temporada 16 jogos, 11 como titular e por cinco vezes começou no banco.

Complemento da lista

Seis nomes figuravam na lista de Adilson Batista: Foguinho e Rivaldinho, o meia Felipe Baxola, o volante Willian Oliveira, ambos do Ceará, o meia-atacante colombiano Orlando Berrío, do Flamengo, e o zagueiro Chico.

Em conversa com o Hoje em Dia o novo diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubscky, disse que decisões sobre contratações só serão tomadas quando o novo treinador chegar ao clube.

"Eu conversei bastante com o Adilson Batista, que é um grande amigo que tenho, e ele me passou algumas coisas sim, mesmo quando eu estava somente com o cargo na base. Mas é cedo ainda pra falar de lista, de contratação. Precisamos esperar o novo técnico chegar", disse Drubscky.

Novo treinador

O dirigente também falou sobre a busca pelo técnico. "Trabalhamos com quatro nomes, não temos um prazo ainda para dizer sobre a chegada do novo técnico. O Enderson (Moreira) é um grande treinador, mas estamos no mercado em busca de um profissional que nos ajude nesse processo pelo qual passamos. Estamos sem saber quanto tempo ficaremos sem treinar, se serão semanas ou até meses, e essa pausa servirá para trabalharmos bastante", explicou Ricardo Drubscky.

Enderson Moreira, o primeiro nome na lista de preferências para comandar o Cruzeiro, se desligou do Ceará na noite da última terça-feira e será anunciado em breve como novo treinador celeste.

Em janeiro o treinador seria contratado pelo clube, como o Hoje em Dia publicou em dezembro do ano passado. Intervenção de um investidor, no entanto, impediu que Adilson Batista saísse naquele momento e a negociação com Enderson, que estava desempregado, acabou não vingando.

Agora Enderson Moreira está no Ceará e recebeu a proposta oficial do Conselho Gestor cruzeirense. Apesar de fazer mistério, um dos primeiros atos de Ricardo Drubscky pode ser a contratação do treinador.

Parada forçada

O Cruzeiro divulgou na última terça-feira que as atividades do departamento de futebol principal do clube seria paralisada por termpo indeterminado pela pandemia do coronavírus. Nesse período, Drubscky seguirá com o trabalho para contratar o treinador e começar a pensar em reforços visando à Série B do Campeonato Brasileiro.