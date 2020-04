O ciclo do lateral-direito Patric no Atlético se encerrou nesta sexta-feira (3). Por meio de uma live no Instagram, o diretor executivo do Sport-PE, Chico Guerra, anunciou a contratação do jogador, que pertencia ao Galo desde 15 de dezembro de 2010, exatos 3.397 dias.

Dono da posição em várias oportunidades, Patric fez 187 jogos e marcou 12 gols pelo Galo. Contudo, apesar do longo vínculo, ele foi emprestado pelo clube neste período, inclusive para o Leão da Ilha, onde conquistou o coração dos torcedores. Por aqui, se fez questionado por muitos atleticanos e, bastante contestado em vários momentos.

Durante a live, Patric disse estar voltando para casa. O filho Dominic tem ligações com Recife, assim como a esposa Chai Palhano. O baixinho nasceu na cidade e a esposa se formou por lá.

O vínculo de Patric com o Atlético iria até o fim deste ano. No momento, ele ainda não assinou contrato com o Sport. As partes estão apalavradas. Mas nada que mude o percurso desta nova história.