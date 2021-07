O atacante Eduardo Vargas voltou aos planos do técnico Cuca. O jogador cumpriu o período de isolamento, após ter contraído a Covid-19. Nesta segunda-feira (26), o Atlético informou que o atleta realizou exames físicos e cardiológicos protocolares.

Ele foi liberado para as atividades na Cidade do Galo e, juntamente com os colegas de time, iniciou a preparação para a partida contra o Bahia, marcado para esta quarta-feira (28), às 21h30, no Mineirão, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Vargas foi vetado de última hora para o confronto com o Corinthians, vencido pelo Atlético, por 2 a 1, no dia 17 deste mês, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda ficou fora do empate com o Boca Juniors, em 0 a 0, no jogo de volta das oitavas da Libertadores, e dos 3 a 0 sobre o Bahia, pela Série A.