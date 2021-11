Cruzeiro e torcida poderão se reencontrar no Mineirão na última rodada da Série B, contra o Náutico

Sem mais chances de queda para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro poderá jogar no Mineirão na última rodada da Série B. A partida contra o Náutico, marcada inicialmente para o próximo domingo (28), às 16h, terá nova data definida pela CBF.

Como o Atlético enfrentará o Fluminense no domingo, às 16h, no Mineirão, pela Série A, a Raposa teria de jogar em outro estádio, uma vez que todos os jogos da última rodada da Segunda Divisão deveriam acontecer no mesmo horário. No entanto, esse cenário mudou com a confirmação de que o Cruzeiro não pode mais ser rebaixado.

Uma vez que o Náutico também não tem mais possibilidade de acesso à Primeira Divisão, a partida entre os dois times não influenciará nas brigas no topo e no final da tabela da Série B.

Assim, o duelo entre a Raposa e o Timbu poderá acontecer em outra data. A CBF ainda confirmará se o jogo será na sexta-feira (26) ou no sábado (27).

A Polícia Militar de Minas Gerais havia solicitado que o Cruzeiro não enfrentasse o Náutico em Belo Horizonte no domingo, já que o Atlético poderá confirmar o título brasileiro na partida contra o Fluminense. Dessa forma, havia o temor de conflitos entre torcedores na capital mineira.

O jogo contra o Náutico marcará as despedidas do atacante Rafael Sóbis e do volante Ariel Cabral do Cruzeiro.

Leia mais:

Luxemburgo exige agilidade da diretoria do Cruzeiro para se livrar de transfer ban imposto pela Fifa