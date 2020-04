Ídolo da torcida atleticana e atualmente defendendo o Banfield, da Argentina, o meia Jesús Dátolo finalmente se livrou de um fato que, de certa forma, trouxe mancha para sua imagem extra-campo. Suspeito de evasão de divisas em 2016, quando ainda defendia o alvinegro, o jogador acabou inoncentado pela justiça brasileira, no fim do ano passado.

Na época, com denúncia feita em junho 2017, a Polícia Federal (PF) informou que dois argentinos - amigos de infância do atleta, como ele mesmo tornou público -, foram presos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tentando embarcar para o país hermano com R$ 125 mil, provenientes da conta bancária de Dátolo.

A inocência do jogador e dos dois amigos se deu por falta de conhecimento de que o ato praticado era ilícito; esta, inclusive, foi o argumento utilizado pela defesa para ter ganho de causa.

Segundo a legislação brasileira, cada viajante só pode transportar R$ 10 mil, sem que haja a necessidade de declaração para a Receita Federal. Com isso, o jogador acabou denunciado pelo Ministério Público Federal da "Cidade Maravilhosa" por evasão de divisas.

Como caberia recurso, a sentença prevaleceu definitiva a partir de 17 de fevereiro desse ano. Por decisão judicial, a devolução do montante foi liberada no primeiro dia de abril.