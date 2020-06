Um dia importante para o Atlético. Assim pode ser considerada esta terça-feira. Buscando peças no mercado da bola, a diretoria do alvinegro verá um dos nomes ganhando condições de ser anunciado como sexto reforço nos próximos dias. O zagueiro Junior Alonso, emprestado ao Boca Juniors, pelo Lille, da França, tem o vínculo com o Xeneizes chegando ao fim hoje.

De acordo com o Yahoo Esportes, em publicação feita na semana passada, a diretoria do alvinegro chegou em acordo com os franceses e, com isso, o "pupilo" do técnico César Farías - o treinador venezuelano foi o responsável por Alonso trocar a lateral-esquerda pela zaga - será mais um atleta a fazer parte da 'Era Sampaoli".

Apelidado de "Alemão por Farías, atual técnico da Seleção Boliviana, Alonso começou a carreira no Cerro Porteño, do Paraguai. O zagueiro, de 27 anos, desembarcará em Belo Horizonte para ser concorrente de Gabriel, Réver, Igor Rabello, Gustavo Henrique e Bueno.

"Me haviam dito naquela época que ele (Alonso) seria o melhor zagueiro central do futebol paraguaio e não se equivocaram", disse o treinador em entrevista à Rádio AM1120, de Assunção.

Para tirá-lo do Lille, o Atlético, mais uma vez, conta com ajuda de parceiros (família Menin). O acordo com os franceses gira na casa dos 3 milhões de Euros (R$ 18 milhões na cotação atual). Ele deve assinar vínculo de quatro temporadas com o clube brasileiro.