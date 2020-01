A espera do jovem Dylan Borrero está prestes de um desfecho feliz. Contratado pelo Atlético nesta temporada, a "joia colombiana" de 18 anos deve, finalmente, fazer sua estreia pelo clube brasileiro. E já tem data marcada.

Suspenso por dois jogos devido a uma expulsão ainda em seu país, o meia precisou cumpri-los em terras tupiniquins. Por isso, ele não esteve entre os relacionados do técnico Rafael Dudamel nos duelos contra Tupynambás e Coimbra.

Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no dia da estreia da equipe na temporada, na vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Borrero até chegou a viajar com a delegação, mas não pôde figurar entre os selecionados para a partida.

Domingo (2), o Atlético volta a campo e encara o Tombense, às 16h, na Arena Independência. Conforme apurou o HD, além de figurar entre os relacionados de Dudamel, o colombiano tem grandes chances de iniciar entre os titulares.

Como o Atlético viaja para a Argentina no dia seguinte, para o primeiro duelo da Copa Sul-Americana, o comandante venezuelano deve colocar uma equipe bastante modificada para o cofronto do Estadual.

No dia 6, o Galo encara o Unión, equipe de Santa Fé, e inicia a temporada internacional. No ano passado, acabou sendo eliminado nas semifinais do torneio pelo maior rival dos argentinos, o Colón.