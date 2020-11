A segunda-feira (30) começou com assunto polêmico no Atlético, mas também teve boa notícia. Apesar do atrito entre Dylan Borrero e Marrony com a principal Organizada do clube - os dois jogadores foram flagrados numa balada neste domingo -, dois outros atletas voltam aos treinamentos após quarentena.

Titulares com Jorge Sampaoli, o goleiro Everson e o volante Jair retornaram às atividades e, sem sintomas do novo coronavírus, passam a ser opção para o duelo de domingo (6) contra o Internacional.

O zagueiro Gabriel, que também foi diagnosticado com a Covid-19, retornou à Cidade do Galo durante o fim de semana. Já o goleiro Rafael, último a ser testado positivo, volta até o fim da semana, caso não apresente mais sintomas.