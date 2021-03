O veterano centroavante Loco Abreu, de 44 anos, atração da partida entre Cruzeiro e Athletic neste domingo (14), ás 16h, no Mineirão, pela quarta rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, encara no time de São João del-Rei o desafio de escrever mais um capítulo na rica história do futebol uruguaio em Minas Gerais.

Além de treinadores e jogadores, a relação passa também por momentos históricos vividos pela Celeste Olímpica em nossos gramados, como protagonista ou coadjuvante.

Em 1950, o Atlético brilhou nos gramados europeus e voltou Campeão do Gelo de uma excursão em que foi comandado pelo técnico uruguaio Ricardo Díez Em 1950, o Atlético brilhou nos gramados europeus e voltou Campeão do Gelo de uma excursão em que foi comandado pelo técnico uruguaio Ricardo Díez

É uma trajetória que teve os primeiros momentos marcantes há 75 anos. Em 1946 e 1947, o bicampeonato mineiro do Atlético abriu a impressionante marca de dez títulos estaduais em 13 possíveis numa série encerrada com a taça de 1958. E o comandante alvinegro era Félix Magno, uruguaio de Las Piedras e que teve longa carreira no futebol brasileiro, sendo que em Minas passou também pelo América.

Logo depois, em 2 de julho de 1950, o Uruguai iniciou sua caminhada na Copa do Mundo goleando a Bolívia por 8 a 0 no Independência. Pela desistência de alguns países, num momento em que ainda eram fortes os reflexos da Segunda Guerra Mundial, o grupo 4 da primeira fase teve apenas uruguaios e bolivianos, e os celestes se classificaram para o quadrangular final, garantindo a taça ao bater o Brasil por 2 a 1, de virada, num Maracanã lotado, na última rodada da fase decisiva.

Ainda em 1950, Ricardo Díez, treinador que marcou época no futebol mineiro, foi o comandante do Atlético na vitoriosa excursão à Europa com o clube voltando com título simbólico de Campeão do Gelo, imortalizado inclusive no hino.

Díez chegou a Minas Gerais para treinar o América, em 1949, mas logo assumiu o comando atleticano e fez história. Com 184 jogos, é o quinto treinador que mais dirigiu o Galo, atrás apenas de Barbatana, Levir Culpi, Procópio Cardozo e Telê Santana. Nesta temporada ele deve perder o posto para Cuca, que tem 153 partidas.

Mineirão

A inauguração do Mineirão teve quase duas semanas de jogos comemorativos, e apenas dois dias após o selecionado mineiro fazer 1 a 0 no River Plate, da Argentina, o estádio recebeu, em 7 de setembro de 1965, o primeiro jogo da Seleção Brasileira, que foi representada pelo time do Palmeiras. E o adversário foi o Uruguai, derrotado por 3 a 0.