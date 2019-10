Aos 43 anos, o atacante Loco Abreu parece não pensar em pendurar as chuteiras tão cedo. Após defender grandes clubes na carreira, como San Lorenzo, Grêmio, Botafogo e River Plate, o uruguaio segue bastante procurado, mas, pelo avançar da idade, por equipes de pouca expressão. Para 2020, inclusive, os telefonemas já começaram.

Atualmente no Boston River, de Montevidéu, e apresentando um programa de televisão no Uruguai, Seba tem o nome especulado para defender o Athletic, de São João Del Rey, que disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro. A informação foi passada pelo técnico do Coimbra Diogo Giacomini, durante entrevista na Rádio 98 FM.

Contudo, ao Hoje em Dia, o atacante das "cavadinhas" que se tornou ídolo no Fogão afirma que não há nada de concreto e que não vai tomar nenhuma decisão até dezembro, quando encerra o contrato com o atual time, que disputa a primeira divisão nacional.

"Há vários clubes que estão entrando em contato para janeiro do ano que vem. Como normalmente faço, escuto a todos, mas até dezembro não vou tomar uma decisão. Estamos jogando coisas muito importantes no Boston River", afirma Abreu.

"Saiu uma informação equivocada de Rondônia, que já estava acertado com um clube e não é verdade; e agora também há este clube que estão comentando (Athletic), assim como outros do Rio de Janeiro para disputar o Carioca. São apenas conversas e vou repetir: a minha prioridade é o clube que estou", finaliza.

Caso assine contrato com um novo clube para a próxima temporada, Loco Abreu vestirá a 30ª camisa da longa carreira.

Confira os clubes onde ele já atuou:

Defensor Sporting (Uruguai)

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo La Coruña (Espanha)

Grêmio (Brasil)

Tecos (México)

Nacional (Uruguai)

Cruz Azul (México)

América (México)

Dorados (México)

Monterrey (México)

San Luis (México)

Tigres (México)

River Plate (Argentina)

Beitar Jerusalém (Israel)

Real Sociedad (Espanha)

Aris (Grécia)

Botafogo (Brasil)

Figueirense (Brasil)

Rosario Central (Argentina)

Aucas (Equador)

Sol de América (Paraguai)

Santa Tecla (El Salvador)

Bangu (Brasil)

Central Español (Uruguai)

Deportes Puerto Montt (Chile)

Audax Italiano (Chile)

Deportivo Magallanes (Chile)

Rio Branco- ES (Brasil)

Boston River (Uruguai)