Uma das atrações deste Campeonato Mineiro, o atacante Loco Abreu, do Athletic, vai disputar pela primeira vez uma partida no novo Mineirão. O adversário desta estreia no Gigante repaginado será o Cruzeiro, no domingo (14), às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, em um confronto direto por vaga no G-4.

"A expectativa é muito linda em jogar no Mineirão, contra o Cruzeiro, time grande. Momento para a gente mostrar nosso futebol, e eu reencontrar e relembrar momento bom naquele estádio, na época da Mercosul, com o San Lorenzo; uma linda experiência. O Mineirão agora está diferente por conta da Copa do Mundo, a grama bonitinha”, declarou o centroavante uruguaio.

Após duas partidas e nenhum gol anotado pela equipe de São João Del Rei, Loco Abreu anseia desempenhar um bom papel em um tipo de partida que ele adora. “Vou me preparar da melhor maneira. É um jogo que gosto, em estádio grande e podendo enfrentar um time que tem muita história e o qual tem que se respeitar", disse.

Em terceiro lugar, o Athletic tem seis pontos, dois a mais que o Cruzeiro, em quinto lugar.