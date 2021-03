A partir das 19h15 desta quarta-feira (3), um jogador conhecido mundialmente disputará, pela primeira vez, o Campeonato Mineiro. Aos 44 anos e com passagens por dezenas de clubes e com Copa do Mundo no currículo, o atacante uruguaio Loco Abreu tentará ajudar o Athletic, de São João del-Rei, a desbancar o América.

A pedido da detentora dos direitos de transmissão do Estadual, o alvinegro vai mandar o duelo longe de casa. Em Juiz de Fora, as duas equipes brigarão para manter os 100% de aproveitamento e encerrar a segunda rodada com os seis pontos.

Favorito, o Coelho tem como principal "estrela" o técnico Lisca. O gaúcho, quatro anos mais velho que Loco Abreu, fez história no alviverde em 2020, não só pelo acesso à Série A, mas também por ter comandado o time que, pela primeira vez, chegou às semifinais da Copa do Brasil, desbancando gigantes como Corinthians e Internacional no caminho.

Apesar de ser um time mais modesto, o Athletic vê em Loco Abreu a chance de ganhar mídia, gerar investidores e, principalmente, permanecer no Módulo I do Mineiro. Equipe mais famosa da cidade, com certeza mobilizará os milhares de habitantes nesta quarta. Todos pela televisão ou pelo radinho, obviamente.

"O momento chegou, né? É um momento muito lindo e a concentração com o grupo está muito legal. Quero ajudar o time, curtir muito esta nova experiência e, logicamente, como sempre tento fazer, quero dar o máximo para a única coisa que importa: ganhar", destacou Abreu.

Para o alviverde, é mais uma chance de seguir mostrando que é um dos favoritos ao caneco e que o Atlético, principal deles, não terá vida fácil para "manter o cinturão".