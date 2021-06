Ser dono do melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro não vem fazendo a diferença a favor do Cruzeiro. Se por um lado o setor ofensivo celeste tem sido efetivo na competição, com 13 gols marcados em oito rodadas, por outro, a retaguarda do time é a mais vazada do torneio.

Com os três tentos sofridos no empate em 3 a 3 com o Guarani, nesta quarta-feira (30), no Mineirão, a Raposa segue detentora da pior defesa da Segundona, agora com 16 gols. Isso significa uma média de dois tentos por partida.

Situação essa que Mozart vem tentando solucionar. Mas, até agora, ele não tem obtido êxito na missão. Considerando as duas últimas rodadas, foram cinco gols sofridos, ou seja, 2,5 por jogo.

O próximo duelo será neste sábado (3), às 19h, diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.