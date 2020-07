Recuperado da cirurgia Recuperado da cirurgia no joelho esquerdo, feita após ter sofrido ruptura do menisco, o volante Jair está motivado e à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Nesta segunda-feira (13), ele foi o entrevistado na Cidade do Galo.

"Estou me sentindo bem. Fiquei um pouquinho parado, mas estou feliz de estar voltando e fazendo o que mais amo, que é treinar, e ansioso para a volta dos jogos. Estou iniciando minha segunda semana, estou um pouquinho atrás na parte física, mas espero evoluir e alcançar os outros", destacou o volante.

"O grupo está há um tempo treinando. Chegaram grandes reforços que vão nos ajudar muito. Quanto mais atleta de qualidade aqui melhor. Todas as posições tem dois ou três que brigarão pela titularidade e isso vai ser ótimo para a gente", acrescentou.

Sobre o retorno das competições e o carinho que tem da torcida, Jair mostra satisfação e deixa clara a vontade de seguir no clube por muitos anos ainda.

"Muito tempo sem jogar. Ficamos ansiosos, porque é a nossa vida. Estamos felizes por já ter uma data. O Galo é um clube que todos me receberam muito bem, por isso me sinto em casa. O torcedor quer que o atleta dê o máximo e eu me vejo ali dentro como a torcida. Sempre que entro em campo eu fico arrepiado. Quero ficar muito tempo aqui", finalizou.