O meia-atacante Luan está confirmado para o clássico deste sábado (20), no Independência, contra o Cruzeiro, valendo o título do Campeonato Mineiro. Nesta terça-feira (16), o atleta foi liberado pelo departamento médico para as atividades com o elenco. Já o meia Cazares e o zagueiro Réver seguem como dúvidas para o duelo.

Luan foi substituído no intervalo da derrota por 2 a 1 para a Raposa, no último domingo (14), após alegar um incômodo na virilha esquerda. Na manhã dessa segunda-feira (15), ele iniciou tratamento na fisioterapia, assim como Cazares.

O equatoriano, no entanto, ainda não está livre de um desconforto na coxa esquerda. O meia deixou o último clássico mancando, ainda no primeiro tempo.



Quem também continua sob observação é Réver. O capitão iniciou, nesta terça,,os trabalhos no campo com a fisioterapia. O zagueiro não atua desde o dia 7 de abril, na goleada por 5 a 0 sobre o Boa, pelas semifinais do Mineiro.



O Atlético treina na Cidade do Galo nesta terça, na quarta (17) e na sexta (19), e no Independência na quinta (18).



Para obter o título, o time alvinegro precisa vencer o Cruzeiro por qualquer placar. Já a Raposa levanta a taça com, no mínimo, um empate.