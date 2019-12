Terminou oficialmente na madrugada desta quarta-feira (18) a história do meia-atacante Luan no Atlético. Contratado pelo clube em 2013 e integrante do grupo que venceu a Copa Libertadores nesta temporada, além de ter sido peça fundamentla na conquista da Copa do Brasil, em 2014, ele deixou a Cidade do Galo.

O destino do Menino Maluquinho será o V-Varen Nagazaki, que disputa a Segunda Divisão no futebol japonês.

Luan já vestiu a camisa do seu novo clube na manhã desta quarta-feira no Japão. Ele deixa o Atlético depois de sete temporadas na Cidade do Galo

O negócio já estava bastante adiantado desde a semana passada, quando o jogador viajou ao Japão para conhecer a estrutura do novo clube e fazer exames médicos. Nesta quarta-feira ele assinou o contrato.

Pela ida de Luan ao V-Varen Nagazaki o Atlético, que tinha cerca de 30% dos direitos econômicos de Luan, deve receber cerca de R$ 6 milhões.

Luan assinou contrato com seu novo clube na manhã desta quarta-feira. Ele disputará em 2020 a segunda divisão do futebol japonês Luan assinou contrato com seu novo clube na manhã desta quarta-feira. Ele disputará em 2020 a segunda divisão do futebol japonês

O jogador, ídolo dos atleticanos, se despediu da torcida com um texto em sua conta oficial no Instagram:

Oi Massa do Galo!

É verdade que quando cheguei em BH eu sabia que nossa relação entraria para a história... Eu tinha certeza que a cada minuto vestindo o manto eu teria que deixar o meu máximo em campo representando todos vocês. E foi assim que fiz em todos os 305 jogos de alvinegro!

Nesse período entendi perfeitamente o que é amar um clube e o tamanho da força de vocês, fosse no Independência, no Mineirão, ou qualquer outro lugar do mundo.

Juntos conquistamos títulos sonhados que jamais sairão da cabeça e é um enorme prazer olhar pra trás e saber que deixo meu nome na história do Galo com esses troféus!

Foram 6 anos muito intensos, de muito aprendizado, vitórias épicas e até mesmo nas dificuldades foi possível tirar lições que me fizeram um atleta melhor e que levarei para toda a vida...

Me tornei também uma pessoa melhor nesta cidade tão maravilhosa, onde tive meus três filhos e me apaixonei a cada dia, local que escolhi para viver!

Chegou a hora de nos despedirmos para um novo desafio na minha vida! Vou para o outro lado do mundo em busca de outras conquistas. Nesse momento agradeço a cada um que me apoiou e esteve ao meu lado nessa caminhada e saibam que eu serei eternamente grato por tanto carinho.

Obrigado torcedores, jogadores e diretoria do Atlético por todos estes anos! GALO, obrigado por ter me permitido realizar os principais sonhos da minha vida.

Estou indo, mas saibam que levarei todos vocês em meu coração! Serei um maluco atleticano em Nagasaki! Como diz o nosso hino, É UMA VEZ ATÉ MORRER!

Obrigado a minha família, Jéssica, Lara, Louise e Luanzinho por toda a força estes anos! DEUS É BOM O TEMPO TODO!

-

Nos vemos em breve... AQUI É GALO PARA SEMPRE!