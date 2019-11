Um empate no sufoco, com gol nos giros finais do relógio no Maracanã. O 'pontinho' conquistado pelo Atlético fora de casa no 1 a 1 com o Fluminense, no último sábado, foi comemorado pelo meia-atacante Luan.

Na visão do 'Menino Maluquinho', o Galo conseguiu um grande resultado pela mudanças de postura no segundo tempo. "Foi um grande resultado. Merecíamos a vitória no segundo tempo, por pouco a bola do Marquinhos não entrou. Tivemos atitude", disse.

O Atlético começou perdendo logo no início de jogo. Patric aos 15 minutos do primeiro tempo fez gol contra após falha do sistema defensivo atleticano. O lateral tentou cortar uma bola cruzada, mas acabou chutando contra o próprio patrimônio. Somente aos 43 minutos do segundo tempo o time alvinegro chegou ao empate, após chute cruzado do argentino Franco Di Santo.

"O Fluminense achou o gol em uma falha nossa. Eles têm um bom toque de bola e foram melhores nos primeiros 20 minutos. O Fluminense ainda tem o DNA do Fernando Diniz, sai muito para o jogo. Mas no segundo tempo só deu Galo", analisou Luan, que elogiou a entrega do grupo no Rio de Janeiro.

"Temos que falhar pouco. Quando isso acontece a gente sai com a vitória. Mas valeu pela entrega de todos no fim. O Di Santo vinha merecendo o gol e o (Vagner) Mancini foi feliz nas substituições", completou.