O ciclo do atacante Luan no Atlético está encerrado. Contratado pelo clube em 2013, após defender a Ponte Preta, o “Maluquinho” jogará pelo V-Varen Nagasaki, time da segunda divisão japonesa, a partir da próxima temporada.

Com 305 jogos com a camisa do alvinegro, o jogador de 29 anos viajou para a Terra do Sol Nascente na semana passada e, por meio dos stories do Instagram, compartilhou com os brasileiros os primeiros passos no país que viverá nos próximos quatro anos.



Transação

Para liberar o atacante, o Atlético topou ficar com 30% dos US$ 6 milhões oferecidos pelos japoneses. A informação foi passada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem do Hoje em Dia.

Apesar do contrato até 2022 com os mineiros, Luan já havia demonstrado desejo de respirar novos ares. Xodó do torcedor na “era de ouro” do alvinegro, ele conquistou os Estaduais de 2013, 15 e 17, a Copa Libertadores de 2013, a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, ambas em 2014, e a inexpressiva Florida Cup de 2016.



Última temporada

Nesta temporada, última do pelo Atlético, Luan esteve em campo em 56 dos 76 jogos que o time disputou, e, nesses, balançou a rede em seis oportunidades. De 2013 até sua última partida, a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro – duelo em que anotou o tento do triunfo atleticano –, Luan “correu para o abraço” 49 vezes.

Com contrato já assinado com o V-Varen Nagasaki, o agora ex-atacante do Atlético retornará nos próximos dias à capital mineira para se despedir oficialmente e cuidar da mudança da família.