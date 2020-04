O goleiro Lucas França, que está emprestado ao Ceará até o final dos estaduais, pode retornar ao Cruzeiro na volta do futebol após a parada do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta sexta-feira (10), o próprio jogador revelou que já aconteceu uma conversa.

“Aconteceu uma situação sim, entre o clube e meu empresário. E tem a situação de trabalhar recentemente com o Enderson Moreira e o Ailton (novo treinador de goleiros do Cruzeiro. Tenho contrato até maio com o Ceará, que é meu clube neste momento”, revelou Lucas França.

Lucas França está emprestado ao Ceará, mas apenas até o final dos estaduais. Assim, em maio termina este vínculo e ele pode voltar à Toca da Raposa II para seguir trabalhando com o técnico Enderson Moreira Lucas França está emprestado ao Ceará, mas apenas até o final dos estaduais. Assim, em maio termina este vínculo e ele pode voltar à Toca da Raposa II para seguir trabalhando com o técnico Enderson Moreira

O jogador atualmente é reserva do veterano Fernando Prass no Ceará, onde era treinado exatamente por Enderson Moreira, que deixou o clube para assumir o desafio de tentar devolver o Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro.

Em férias coletivas, Lucas França está em Belo Horizonte, onde fica sua residência. Recentemente o Cruzeiro perdeu o reserva imediato de Fábio, o também prata da casa Rafael, que conseguiu a rescisão do seu contrato com o clube na Justiça do Trabalho e foi para o Atlético.

Atualmente, o reserva mais experiente de Fábio é o garoto Victor Eudes, que ainda não disputou nenhuma partida pelo time principal da Raposa.



Em entrevista recente ao Globoesporte.com, Enderson Moreira elogiou Lucas França, que em 2016 chegou a ser titular do Cruzeiro por um curto período em que o clube ficou sem Fábio e Rafael, ambos machucados.