O duelo entre Cruzeiro e CRB, neste domingo (6), às 18h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, será especial para o goleiro Lucas França.

Substituto de Fábio, expulso na derrota por 3 a 1 para Confiança-SE, na estreia das equipes do torneio, Lucas vai atuar pela primeira vez no Gigante da Pampulha.

É mais um passo na carreira do arqueiro de 25 anos e 1,94m, formado nas categorias de base da Raposa e apontado como potencial titular da meta estrelada após a aposentadoria de Fábio.

Nascido em São Paulo-SP e criado em Alhandra-PB, o jogador chegou ao clube estrelado há mais de dez anos.

A estreia pelo time principal aconteceu em 2016, em confronto importante com o Corinthians, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em pleno Pacaembu.

Na ocasião, Lucas Franças substituiu Fábio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Rafael, então reserva imediato, que estava machucado.

Com atuação segura, França, assimilou um gol tomado com um minuto de jogo e ajudou a Raposa a segurar o empate em 1 a 1.

Na rodada seguinte, na igualdade em 2 a 2 com o Coritiba, no Independência, Fábio retornou ao time, mas sofreu grave lesão no joelho direito ainda no primeiro tempo da partida e deu lugar novamente a França.

O arqueiro atuou no jogo posterior, contra o Figueirense, vencido pelos azuis por 2 a 1, fora de casa.

Longo hiato e empréstimos

Na rodada seguinte, com Rafael recuperado, Lucas voltou para o banco de reservas.

A nova oportunidade surgiu no empate em 0 a 0 com o Joinville, em Santa Catarina, pela Primeira Liga de 2017.

Com Fábio e Rafael soberanos, França perdeu espaço e buscou empréstimos para tentar atuar com mais regularidade.

Após passagens discretas por Nacional, de Portugal, e Ceará, voltou ao Cruzeiro em junho do ano passado a pedido do técnico Enderson Moreira para a disputa da Série B.

Reserva imediato do gol estrelado, atuou em dois jogos na disputa, sendo o primeiro deles, a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, que encerrou um jejum de mais de três anos do jogador sem atuar com a camisa celeste.

Após atuar na última rodada da competição, no empate em 0 a 0 com o Paraná, em Curitiba, aguardou nova oportunidade, que vai surgir neste domingo.

Mesmo com poucos jogos pelo time principal no currículo, o goleiro conta com prestígio na Raposa. Em janeiro, teve o contrato renovado até dezembro de 2023.

Em março, quando completou dez anos de Cruzeiro, recebeu uma homenagem no clube nas redes sociais.

Os jogos de Lucas França pelo Cruzeiro:

2016 – Corinthians 1 x 1 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro – Pacaembu

2016 – Cruzeiro 2 x 2 Coritiba – Campeonato Brasileiro – Independência

2016 – Figueirense 1 x 2 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro – Orlando Scarpelli

2017 – Joinville 0 x 0 Cruzeiro – Primeira Liga – Arena Joinville

2020 – Ponte Preta 2 x 1 Cruzeiro – Série B – Moisés Lucarelli

2020/2021 – Paraná 0 x 0 Cruzeiro – Série B – Vila Capanema

2021 – Confiança-SE 3 x 1 Cruzeiro – Série B – Arena Batistão