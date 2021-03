Mais de um ano após ter disputado sua então última partida profissional, o lateral-esquerdo Dodô voltou aos gramados e já acumula duas partidas com a camisa do Atlético. E depois das atuações nos triunfos em cima de URT e Tombense, pelas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, recebeu elogios do técnico interino do Galo, Lucas Gonçalves.

Apesar de o ala ainda sentir a falta de ritmo de jogo, o comandante destacou que o atleta já demonstra uma evolução fora da curva.

“O Dodô já é um jogador conhecido, com refino técnico muito grande. Certamente veio para acrescentar. É importante também por ser referência a esses jogadores novos. No decorrer dos treinos e jogos vai readquirindo futebol e confiança. Pode atuar tanto infiltrando por dentro, quanto pelo corredor por fora. Mostrou toda sua qualidade”, afirmou o treinador.

Dodô ficou mais de um ano parado, sem poder atuar, em função de um imbróglio com o Cruzeiro, seu antigo clube. O retorno aos campos de jogo se deu no dia 28 de fevereiro, contra a URT, em sua estreia pelo Atlético.