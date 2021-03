Dos jogadores contratados pelo Atlético para a temporada 2021 apenas o lateral-esquerdo Dodô fez a estreia, na vitória por 3 a 0 sobre a URT, nesse domingo (28). Nacho e Hulk ainda aguardavam a abertura da janela de transferências, o que aconteceu nesta segunda-feira (1). Mesmo assim, ainda não há um prazo para a dupla debutar com a camisa alvinegra.

De acordo com o técnico interino Lucas Gonçalves, serão feitas avaliações da comissão técnica junto a departamentos como fisiologia, fisioterapia e preparação física para definir uma data para esses atletas entrarem em campo de forma oficial.

"Difícil estipular prazo. Depende muito dos departamentos. O Hulk está treinando há um tempo maior, e o Nacho tem um tempo maior de inatividade. São processos um pouco diferentes. Vamos conversar. Temos três treinos até o jogo”, relatou o treinador, referindo-se ao período de preparação para o duelo com o Tombense, na quinta-feira (4), às 21h, em Tombos.

O comandante alvinegro diz entender a ansiedade da torcida em ver esses dois atletas em campo, mas ressaltou que não vai “pular etapas”. “Não podemos atropelar o processo, isso tem que ser de forma natural, consciente e de muita responsabilidade", sintetizou.

Hulk foi apresentado no Galo em 5 de fevereiro e disputou parte do jogo-treino contra o Bolívar, dez dias depois. Já Nacho chegou a Belo Horizonte no dia 21 do mesmo mês e concedeu sua primeira coletiva oficial no dia 24.