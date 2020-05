Descartado no Atlético, o lateral-esquerdo Lucas Hernández desperta a cobiça do antigo clube, o Peñarol. Contudo, devido à pandemia e a paralisação do futebol, o aurinegro, pelo menos até o momento, não manifestou aos brasileiros o desejo de repatriá-lo.

"Gostarímos (de contratá-lo), mas não depende de nós. Veremos esta possibilidade mais para frente. No Uruguai hoje não há previsão de quando se voltará o futebol, e a Fifa não tem janela de transferência", conta Rodolfo Catino ao Hoje em Dia.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (11) ao jornalista Jorge Nicola, via Youtube, o presidente atleticano Sérgio Sette Câmara, entre outros assuntos, revelou que o lataral e o volante paraguaio Ramon Martinez, ambos fora dos planos de Sampaoli, devem se transferir para outros países em breve.

“Todos os dois têm propostas de times da América do Sul. Vamos tentar pelo menos minimizar, se não zerar o prejuízo que o clube pudesse vir a ter. Até temos uma conversa forte de um deles, do Lucas Hernández, que praticamente zeraria o nosso prejuízo”, revelou o mandatário, sem revelar o interessado.

Contratado no meio do ano passado, Hernández chegou com grande expectativa e, pelo bom futebol apresentado no Peñarol, onde era titular, acabou se tornando em frustração. Com rendimento ruim nos poucos jogos em que vestiu a camisa atleticana, sete no total, não fez valer o investimento que girou na casa dos R$ 12 milhões.

Lucas Hernández foi revelado pelo Montevideo Wanderers (URU), em 2013, e passou pelo Cerro (URU), entre 2014 e 2016, chegando ao Peñarol (URU) em 2017. Ele tem vínculo até 2022 com o Atlético. O uruguaio, inclusive, foi o primeiro reforço da 'era' Rui Costa, ex-diretor executivo do alvinegro.