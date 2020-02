O América se prepara para a ‘decisão’ de sábado (29), às 16h, no Independência, contra o Tombense, tentando sentir novamente o sabor da liderança do Campeonato Mineiro. As duas equipes possuem 14 pontos, cada, mas o Gavião-Carcará leva a melhor no saldo de gols (nove contra sete).

Será ainda o confronto entre o melhor ataque do Estadual, o do Coelho (11 gols), contra a defesa menos vazada, a do time de Tombos (um tento sofrido).

“Sabemos que o Tombense está muito bem defensivamente e também ofensivamente. Vamos manter nossa característica de atacar e pressionar. Não importa se com um ou dois gols, o importante é sair com a vitória”, destacou Lucas Kal.

O defensor americano, aliás, fará um duelo à parte com o atacante Rubens, um dos artilheiros do Mineiro, com três gols – assim como os americanos Alê, Ademir e Rodolfo e o cruzeirense Maurício.

“Para todo jogo, a comissão nos fala das características de cada atleta adversário. Ela vai nos passar informações sobre ele (Rubens), um grande jogador e que vai tentar nos incomodar. Vamos saber cada detalhe para não sermos surpreendidos”, disse.