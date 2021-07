O Cruzeiro pode ter dois desfalques para o duelo com o Londrina, nesta sexta-feira (30), às 21h30, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Na tarde desta segunda, a Raposa informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que o volante Lucas Ventura sofreu uma entorse no tornozelo direito no empate em 0 a 0 com o Vila Nova, no estádio OBA, no último sábado. Já o zagueiro Rhodolfo teve detectado um edema na panturrilha direita.

Ventura foi substituído por Flávio logo nos primeiros minutos do segundo tempo do confronto em Goiânia, após uma dividia com um jogador adversário, que caiu sob sua perna. O defensor, por sua vez, atuou os 90 minutos.

Ainda segundo o clube estrelado, ambos já iniciaram tratamento na Toca da Raposa II e são dúvidas para o confronto diante da equipe paranaense.

A novidade para o duelo pode ser o retorno do atacante Marcelo Moreno, ausente dos dois últimos jogos por problemas familiares.

Na 19ª colocação, com apenas 12 pontos, a Raposa busca o triunfo para tentar deixar a zona de rebaixamento da Série B.

Com a mesma pontuação que o time celeste, mas com vantagem no saldo de gols (-5 a a -7), o Londrina aparece na 18ª posição na tabela de classificação.

