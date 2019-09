O Iron Biker Brasil 2019, que aconteceu em Mariana, na região Central de Minas Gerais, chegou ao fim com a consagração dos atletas Lukas Kaufmann e Letícia Cândido. Campeões da categoria elite, eles suaram a camisa, enfrentaram muito calor e poeira no desafio deste ano.



Depois de liderarem a etapa de sábado (14), neste domingo (15) também fizeram bonito e repetiram a boa vitória do dia anterior. Os dois ciclistas agora carregam o título de tricampeões da prova. Repetindo o sucesso das edições anteriores, o evento recebeu mais de dois mil atletas de 23 estados brasileiros. Foram 30 categorias, entre profissionais e amadores e 160 km de trilhas pelos distritos da cidade mineira.



Suíço lidera de ponta a ponta Depois de liderar o primeiro dia maratona, no sábado (14), o suíço, naturalizado brasileiro, Lukas Kaufmann confirmou sua força na competição e venceu também a etapa deste domingo (15). Assim como em 2013 e 2014, o atleta, que mora em Belo Horizonte há sete anos, garantiu o lugar mais alto do pódio e sagrou-se tricampeão do Iron Biker.



Kaufmann comentou a prova e elogiou os adversários. “Por ser um percurso mais curto deste domingo, o ritmo também foi mais forte. O nível técnico da competição foi o grande desafio deste ano novamente. Enfim, consegui um bom desempenho, apesar do calor. Foi um prazer poder disputar novamente o Iron. É uma honra poder ganhar”, disse.



Apesar de ter liderado os dois dias de competição, a disputa na categoria elite masculino foi intensa durante a maratona. Kaufmann foi seguido de perto pelos mineiros Halysson Ferreira e Nicolas Machado, que terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente.



Letícia Cândido faz história no Iron Biker



Letícia Cândido chegou ao Iron Biker com o desafio de se tornar tricampeã da prova. E a mineira de Ouro Branco conseguiu. Ela liderou os dois dias de maratona e cravou o ótimo resultado na competição. “Estou feliz demais, era meu objetivo do ano, depois da lesão que sofri. Treinei muito forte e gostaria de repetir o resultado no ano que vem. Sei que será ainda mais difícil, virão competidores mais fortes. Ser tricampeã me deixa ontentíssima”.



Além disso, a atleta destacou a maior participação feminina no Iron Biker e no mountain bike brasileiro. “Ver essa participação crescendo é muito importante e benéfico para o esporte como um todo. E pude ver isso no Iron Biker. Diversas mulheres, de diversos cantos do Brasil”. A baiana Paula Gallan, da cidade de Ituaçú, ficou com o vice na pontuação geral, e catarinense Ana Luísa Penini em terceiro.



Classificação



Quatro cidades dividiram as cinco primeiras colocações nas categorias elite masculino e feminino. Confira abaixo o top 5 da categoria:

Top 5 – Categoria Elite (Masculino)

1º Lukas Kauffmann (Belo Horizonte - MG) - 5h07min

2º Halysson Ferreira (Patrocínio - MG)- 5h10min

3º Nicolas Machado (Patrocínio – MG) - 5h20min

4 - Daniel Zoia (Viçosa - MG) - 5h22min

5 - Diogo Castro (Manhuaçu - MG) - 5h24mun



Top 5 – Categoria Elite (Feminino)

1º Letícia Cândido (Ouro Branco - MG) - 6h21min

2º Paula Gallan (Ituaçú - BA) - 6h33min

3º Ana Luísa Panini (Indaial - SC) - 7h05min

4º Sheila Gomes (Curitiba - PR) - 7h23min

5º Maria Tavares (Lauro de Freitas - BA) - 7h29min