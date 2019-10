Além da defesa da Tríplice Coroa, há outro motivo para a torcida cruzeirense ser pelo Grêmio na partida desta quarta-feira, no Maracanã. É que a classificação do tricolor gaúcho à decisão da Copa Libertadores é mais vantajosa para o Cruzeiro pensando na sua briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Isso porque na penúltima rodada, em 4 de dezembro, o Cruzeiro encara o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Se isso acontecer com o time gaúcho campeão da Copa Libertadores e já garantido na edição do ano que vem, com certeza a motivação será outra.

Outro ponto é que na última rodada, a Raposa recebe o Palmeiras no Mineirão. Se deixar a Libertadores nas semifinais, o Flamengo terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar e a tendência é que garanta o título com antecedência, transformando o jogo de 8 de dezembro, no Gigante da Pampulha, num “amistoso” para o time de Mano Menezes, que já deve ter garantido a presença na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem.

Além disso, em 27 de novembro, pela 35ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe no Maracanã o Ceará, concorrente direto do Cruzeiro na luta contra o rebaixamento.

O confronto acontece quatro dias após a final da Copa Libertadores, em Santiago, marcada para 23 de novembro. Em caso de conquista rubro-negra, será o jogo da festa, com o time ainda de “ressaca” pela enorme comemoração.

São vários os fatores que fazem do cruzeirense um gremista nesta quarta-feira.

FLAMENGO X GRÊMIO

Motivo: jogo de volta das semifinais da Libertadores

Horário: 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Patricio Loustau, auxiliado por Diego Bonfá e Gabriel Chade, todos da Argentina

VAR: Raphaus Claus (Brasil)

Transmissão: Globo e Fox Sports 1 e 2