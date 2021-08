Estrela de Luxa brilhou na estreia Estrela de Luxa brilhou na estreia

Vanderlei Luxemburgo estreou da melhor maneira possível no Cruzeiro: encerrando uma sequência de nove jogos sem vitória do time, batendo o Brusque, um forte adversário, invicto há cinco partidas, fora de casa, por 2 a 1, neste sábado (7), com direito a virada no final e o treinador sendo fundamental com todas as suas substituições surtindo efeito.

Luxa tirou Wellington Nem, que era dos melhores da Raposa em campo, para a entrada de Felipe Augusto. Além disso, Giovanni entrou no lugar de Flávio, Marcinho na vaga de Sobis e Claudinho substituiu Bruno José. Claudinho fez a jogada para o gol de empate, marcado por Felipe Augusto, e Giovanni marcou o gol da vitória, aos 43 minutos do segundo tempo.

Em entrevista coletiva, o treinador celebrou a importante vitória celeste e comentou as substituições feitas. "As mudanças são importantes desde que o jogador esteja atento. Eu inventei? Não, não sou Santos Dumont. Eu deixei um volante só e dois meias, o Marcinho e o Giovanni. Deixei a equipe mais vulnerável porque tinha que jogar o adversário para trás, ter mais volume, mais sequência. E quando percebi que o Bruno, que é veloz, bom jogador, estava morto, coloquei o Claudinho", comentou.

"Na primeira bola que ele (Claudinho) pegou, acertou o cruzamento para o Felipe Augusto, que não pode com o tamanho dele ficar parado, tem que antecipar, bola de lado de campo, o atacante tem que antecipar o zagueiro. O Romário era pequeninho e fazia gol de cabeça por quê? Ele antecipava zagueiro. Acho que foi uma vitória do grupo", completou.

Com a importante vitória, o Cruzeiro deixou a zona de rebaixamento para a Série C. Agora, a Raposa ocupa o 15º lugar, com 16 pontos, mas pode voltar para o Z-4 dependendo dos resultados do restante da rodada. Com novo ânimo, o time celeste agora vai se preparar para o próximo duelo, contra o Vitória, no Mineirão, nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília).