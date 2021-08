Em meio a campanha ruim no Campeonato Brasileiro da Série B, o meia Marcinho é um dos poucos jogadores poupados pela maior parte da torcida do Cruzeiro. Desde o início da campanha, o camisa 11 tem sua presença no time titular pedida aos três treinadores que dirigiram o time estrelado nesta temporada.

Entretanto, ao menos neste momento, o meio-campista não conta com o mesmo prestígio junto ao técnico Vanderlei Luxemburgo.

Após o empate em 2 a 2 com o Vitória, nesta quarta-feira (11), no Independência, o comandante da Raposa criticou a atuação de Marcinho, acionado na volta para o segundo tempo.

“O que eu não gostei do jogo? Do Marcinho. Futebol é muito simples, não precisa fazer muita coisa. Tem que ser mais simples. Ele começou a virar muito o corpo para lá, para cá, e às vezes sem necessidade. Ele tem que usar o talento com simplicidade", disse Luxemburgo, em entrevista coletiva, após o duelo no Horto.

Apesar das cobranças, Vanderlei deixou claro que o intuito é orientar, não desfazer do jogador.

"Os grandes jogadores usaram o talento com simplicidade. A partir do momento que você vira a bunda para o lado, para o outro, você ajuda o adversário a se marcar. Uma coisa que vou ensinar para ele. Não estou criticando e arrebentando o jogador, não".

Giovanni

Ainda com o assunto Marcinho no contexto, o treinador da Raposa fez questão de elogiar Giovanni, que também entrou no início da segunda etapa e fez o segundo gol dos azuis na partida.

“Conseguiu (Giovanni) fazer o time clarear muito mais as jogadas que o Marcinho. Giovanni conseguiu achar mais os jogadores. Marcinho vai ter que mudar um pouco a maneira de jogar. Não sou contra driblar, dar chapeuzinho, dar caneta".

Na 15ª colocação, com 17 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento, o Cruzeiro volta a campo neste sábado, para encarar o Sampaio Corrêa, às 16h30, novamente no Independência, pela 18ª rodada da Série B.

Leia mais

Sóbis encerra jejum de três meses sem estufar as redes e anota seu primeiro gol nesta Série B

Cruzeiro cede empate ao Vitória em casa e perde a chance de se afastar do Z-4 da Série B