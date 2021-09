O técnico Vanderlei Luxemburgo colocou em dúvida a presença do atacante Marcelo Moreno no duelo entre Cruzeiro e Ponte Preta, marcado para este sábado (11), às 11h, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Isso porque, o prazo para o retorno do jogador, que neste momento está servindo à seleção boliviana, é apertado para o confronto em Sete Lagoas.

A Bolívia entrará em campo nesta quinta-feira, para encarar a Argentina, em Buenos Aires, às 20h30, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Goiás, na Serrinha, o comandante da Raposa comentou sobre a situação de Moreno.

“O Marcelo Moreno deve chegar por volta de 2h (se a gente contar com ele) lá em Sete Lagoas. Estamos acostumados com isso no Brasil, de o jogador chegar você usar, levar ele para a partida. Ele vai ser usado na medida na necessidade que acontecer dentro do jogo. Mas começar jogando, acho muito difícil, devido ao cansaço e a situação”, disse Luxemburgo.

Thiago

Caso o boliviano realmente não fique à disposição para encarar a Ponte, quem aparece como principal candidato a iniciar jogando é o jovem Thiago, autor do gol do time celeste em Goiânia.

De pouco aproveitado no primeiro semestre, o centroavante vem ganhando espaço com o Vanderlei Luxemburgo, e, além dos minutos em campo, já balançou as redes duas vezes nos últimos quatro jogos.

O técnico da equipe estrelada, inclusive, também fez questão de elogiar o cria da base celeste, que tem apenas 20 anos.

“Em relação ao ataque, vejo que o Thiago vem evoluindo. Temos treinado bastante finalizações com ele, é um jogador com potencial muito grande, está crescendo de produção, e é um jogador que contamos com ele. Então, se o Marcelo Moreno tiver que ir para a seleção boliviana, é continuar treinando o Thiago e aprimorando a finalização dele, o que ele já vem fazendo. Sentimos a falta do Marcelo, mas acho que dá para suprir”, completou o treinador.

Outra alternativa parta a ausência do boliviano é Rafael Sóbis, que iniciou jogando diante do Esmeraldino, sendo substituído justamente por Thiago no segundo tempo.

Com 26 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela de classificação.

A Ponte Preta, por sua vez, aparece uma posição atrás, com 25 pontos.

