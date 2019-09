Restando apenas o duelo entre Avaí e Atlético, que vai ser disputado, nesta segunda (23), às 20h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, para o seu encerramento, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro aumentou a pressão sobre os times mineiros. Com o empate em 1 a 1 com o Vasco, no Rio de Janeiro, Athletico-PR ultrapassou o Galo, e agora é o nono colocado na tabela, com 27 pontos,

Com a mesma pontuação do Furacão, mas em desvantagem no saldo de gols, o Alvinegro precisa de um triunfo em Santa Catarina para superar os paranaenses novamente, e se manter a cinco pontos do São Paulo, que venceu o Botafogo e atualmente fecha o G-6. Vindo de cinco derrotas consecutivas, o Atlético é o time do Brasileiro que há mais tempo não pontua na competição.

Pressão

A derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último sábado, no Mineirão, aumentou ainda mais o péssimo momento do Cruzeiro no Brasileirão. Além de perder a chance de deixar a zona de rebaixamento, a Raposa caiu uma posição na tabela, e agora é o 18º colocado.

Isso porque, o CSA venceu o Ceará por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, chegou aos 19 pontos, e, de quebra, deixou a zona de rebaixamento. O time alagoano foi beneficiado pela derrota do Fluminense por 3 a 0 para o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Com o revés, o Tricolor das Laranjeiras permaneceu com 18 pontos, agora na 17ª colocação, levando vantagem sobre o Cruzeiro no número de vitórias (cinco para o Flu e quatro para o Cruzeiro).

Vitorioso na rodada, o Esmeraldino chegou aos 24 pontos e se afastou do Z-4. Outro concorrente da equipe celeste na briga pelo rebaixamento, o Fortaleza perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, no estádio Castelão, e se manteve com 22 pontos, na 15ª colocação.