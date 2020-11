Aos poucos, a normalidade vai dando as caras na Cidade do Galo, bastante impactada nas últimas semanas com os casos positivos para a Covid-19. Sem dezenas de atletas e também toda comissão técnica, o time fez três partidas sob o comando de Leandro Zago, treinador da equipe de transição, e acumulou uma vitória (Botafogo), um empate (Ceará) e uma derrota (Athletico-PR).

Além da volta do comandante Jorge Sampaoli e seus auxiliares, o líder do Campeonato Brasileiro pode ter reforços importantes para o duelo de domingo (6) contra o Internacional, também no Gigante da Pampulha. Cabe lembrar que o Colorado Gaúcho é um dos adversários diretos na briga pelo caneco da competição mais importante do país.

Nesta sexta-feira (27), inclusive, grande parte dos jogadores diagnosticados com o novo coronavírus devem retornar às atividades no Centro de Treinamentos.

Caso sejam testados negativos até a véspera do confronto contra o Inter, os afastados podem se tornar importantes reforços para Sampaoli; são eles: Everson, Réver, Gabriel, Guga, Allan, Alan Franco, Jair e Vargas. Savinho, já liberado, treina normalmente com os demais companheiros.

Além deste "time", o técnico argentino contará com o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que cumpriu suspensão diante o Botafogo, e com o meio-campista colombiano Dylan Borrero, expulso no empate com o Ceará.

Por outro lado, o venezuelano Savarino e o xerife paraguaio Junior Alonso são desfalques certos. Eles tomaram o terceiro cartão amarelo no duelo contra o alvinegro carioca.