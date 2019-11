Quando a fase de um time é ruim, basta navegar na internet para se deparar com vários memes sobre a situação complicada da equipe em questão. Quem sofre atualmente com o momento caótico dentro de campo e tem que aturar as piadas nas redes sociais é o cruzeirense.

Na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro a três rodadas do fim da competição, a Raposa passou a ser um dos principais alvos dos memes na internet. Depois da derrota diante do CSA, que complicou ainda mais a vida da equipe Celeste no torneio, não faltaram piadas envolvendo o clube que nunca jogou a segunda divisão do futebol nacional.

Confira alguns dos memes abaixo