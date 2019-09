O vexame do Cruzeiro na goleada de 4 a 1 sofrida para o Grêmio no último domingo quebrou o silêncio da maior torcida organizada do clube. Na tarde desta segunda-feira (9) membros da Máfia Azul aumentaram o tom nas críticas contra a atual situação da Raposa e não pouparam atletas e dirigentes.

Em frente à sede estrelada, na Rua Timbiras, no Barro Preto, bairro da região Centro-Sul de Belo Horizonte, dezenas de torcedores se reuniram para protestar. As cobranças pesadas foram direcionadas a dirigentes e jogadores.

Críticas e xingamentos não foram poupados ao presidente Wagner Pires de Sá, o vice-presidente de futebol Itair Machado e o diretor geral Sérgio Nonato.

Dentre os atletas os nomes do meia Thiago Neves, do lateral-Edílson, do meia-atacante David e do lateral-esquerdo Egídio foram lembrados.

Edílson foi chamado de “cachaceiro” pelos integrantes da Máfia Azul, que também cobraram atitude do camisa 10 Thiago Neves. “Ê, ê, ê, ê, Thiago Neves vê se para de beber”, cantaram os manifestantes.

Diretoria

Os membros da diretoria também foram xingados. Os torcedores pediram a saída de Sérgio Nonato m, chamado de “caloteiro” e Itair Machado.

“Ah que bom seria, se o Itair voltasse pro Ipatinga” e “Ei, Itair, pede pra sair” foram cânticos direcionados ao vice-presidente.



Mais protestos

De acordo com alguns “cabeças” da Máfia Azul os protestos seguirão durante a semana. “Vai ter mais (protestos). Vamos incomodar, os caras (jogadores e diretores) vão sentir agora”, disse um dos membros da torcida.