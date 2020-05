Mário de Castro foi ídolo atleticano no final dos anos 1920, quando venceu o Campeonato Mineiro em 1926 e 1927 Mário de Castro foi ídolo atleticano no final dos anos 1920, quando venceu o Campeonato Mineiro em 1926 e 1927

Primeiro grande ídolo atleticano, Mário de Castro marcou época no futebol mineiro. Num jornal do final dos anos 1920, num texto sobre ele, o jornalista, desconhecido, pois naquela época as matérias não eram assinadas, escreveu: "Ele driblava tanto e tão bem, que com a bola nos pés, passando por entre os adversários, gravava seu nome no campo: Mário de Castro". Há 80 anos, ele vestia a camisa alvinegra pela última vez.

Já tinha largado o futebol para se dedicar à Medicina há quase uma década, mas voltou ao Estádio Antônio Carlos para jogar e marcar pela última vez num amistoso contra o Madureira. Pela data, o Hoje em Dia conta nova histórias sobre Mário de Castro relacionadas ao Atlético. Confira: