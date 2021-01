"Mãe, a gente vai ficar rico". Pra quem acredita que 'a palavra tem poder', pelo menos no caso do atacante Hulk, isso, de fato, aconteceu. Em negociações avançadas com o Atlético e podendo ser anunciado pelo clube mineiro ainda nesta sexta-feira (29), o jogador de 34 anos poderá retornar ao Brasil, onde não atua desde que deixou o Vitória, em 2005, ocupando "outro patamar".

Fã de Romário, aniversariante do dia, e de Ronaldo Fenômeno, Hulk ganhou este apelido do pai, quando ainda tinha três anos. O garotinho, nascido em Campina Grande e hoje astro no mundo da bola, gostava de imitar o personagem e tentava a todo custo levantar o botijão de gás da casa. Chamá-lo pelo nome (Givanildo), inclusive, é um risco enorme de não ser atendido.

"Depois que cheguei no Vitória e assinei o meu primeiro contrato com 16 anos, eu vi que a minha profissão seria atleta profissional. Ali eu estava fazendo o que eu gostava e estava realizando um sonho. Assinei o contrato com o Vitória para ganhar R$ 500 por mês. Lembro que na época eu liguei pra minha mãe (dona Socorro) e disse: “Mãe, a gente vai ficar rico”. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Depois de um ano o salário dobrou. E depois veio o Japão e as coisas melhoraram. Agradeço primeiro a Deus e depois ao futebol, que me deu tudo que eu tenho hoje", disse o atacante em entrevista à Revista Pitanga, em janeiro de 2013.

Para se ter ideia do quão bem sucedido se tornou Hulk, em 2019, quando defendia o Shanghai SIPG, da China, ele foi apontado pela France Football como o 18º jogador mais bem pago do planeta, quando recebia R$ 101 milhões por ano. Além de goleador dentro das quatro linhas, o atacante também é um empresário bem sucedido. Na Paraíba, onde reside a família, ele é dono de alguns empreendimentos.

Além do Atlético, ele tem ofertas do Porto, equipe portuguesa na qual figura na seleção de todos os tempos, e também do Besiktas, da Turquia.