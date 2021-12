Vargas (à dir.) foi o responsável por marcar o terceiro e o quarto gols do Galo na vitória no jogo de ida da final

Treze dias depois de confirmar o bicampeonato do Brasileirão, o Atlético pode se sagrar bi também da Copa do Brasil. Neste domingo (12), a equipe comandada por Cuca abriu grande vantagem na final do torneio nacional ao golear o Athletico-PR, por 4 a 0, no Mineirão.

Com esse placar, o Galo poderá até perder por três gols de diferença em Curitiba, na quarta-feira (15), que levantará a taça da Copa do Brasil. Como não há critério de gols marcados fora de casa, qualquer vitória do Furacão por quatro gols de saldo levará a decisão do título para a disputa de pênaltis.

Com a goleada no Gigante da Pampulha, os mais de 53 mil torcedores atleticanos não hesitaram em gritar “bicampeão”, mesmo com a bola ainda rolando. Fato é que o Atlético dominou a equipe paranaense desde o começo da partida.

Galo abre vantagem

Empurrado pela torcida, o Alvinegro partiu para cima logo nos minutos iniciais. Aos 8, o goleiro Santos errou em saída de bola e entregou no pé de Diego Costa. O centroavante ajeitou para Hulk, mas Thiago Heleno salvou o Athletico-PR em cima da linha.

O placar foi aberto aos 23 minutos do primeiro tempo. Depois de cruzamento de Zaracho desviar no braço de Léo Cittadini, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti. Na cobrança, Hulk bateu no canto esquerdo.

Ainda na etapa inicial, Keno ampliou a vantagem com um chute rasteiro de fora da área. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Virou goleada

O protagonista do segundo tempo foi o atacante chileno Eduardo Vargas, que havia substituído o lesionado Diego Costa ainda no começo de jogo.

Aos 10, Thiago Heleno errou dentro da área e pôs a bola no peito de Hulk. O camisa 7 finalizou cruzado, Santos rebateu, e Vargas completou para as redes.

O chileno foi também o autor do quarto gol atleticano, ao aproveitar cruzamento de Hulk pela ponta direita. Santos ainda tocou na bola, mas não foi capaz de evitar que o triunfo do Galo se tornasse uma goleada.

ATLÉTICO 4 X 0 ATHLETICO-PR

Atlético

Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Tchê Tchê), Jair (Calebe) e Zaracho; Hulk, Diego Costa (Vargas) e Keno (Nacho Fernández)

Técnico: Cuca

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández (Pedro Rocha); Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Fernando Canesin) e Abner (Nicolas); Nikão, Terans (Jader) e Renato Kayzer (Vinicius Mingotti)

Técnico: Alberto Valentim



DATA: 12 de dezembro (domingo)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de ida da final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Corrêa (Fifa-RJ) e Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa--GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

CARTÕES AMARELOS: Hulk, Guilherme Arana e Igor Rabello (Atlético); Thiago Heleno, Nico Hernández e Pedro Henrique (Athletico-PR)

GOLS: Hulk, aos 23 minutos e Keno aos 35 minutos do primeiro tempo; Vargas aos 10 e aos 23 minutos do segundo tempo

PÚBLICO: 53.181

RENDA: R$ 8.325.723,05