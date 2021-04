Apesar de ter voltado a marcar depois de dois jogos, e de balançar a rede pela primeira vez na etapa inicial, nesta temporada 2021, em que já entrou em campo oito vezes, o Cruzeiro segue com um desempenho ofensivo muito baixo no Módulo I do Campeonato Mineiro após a vitória de 1 a 0 sobre o Boa Esporte, neste domingo (4), no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, pela sétima rodada.

Uma comparação com as participações do clube na fase preliminar da competição com 12 clubes, o que acontece desde 2005, evidencia como o ataque do time de Felipe Conceição precisa evoluir, principalmente pensando no objetivo maior da temporada, que é a busca da vaga na elite do Campeonato Brasileiro na Série B.

Felipe Conceição ainda não conseguiu fazer o ataque cruzeirense render na temporada 2021. Em sete jogos no Campeonato Mineiro, são apenas cinco gols marcados

A pior marca cruzeirense nos 11 jogos da primeira fase do Estadual foi no ano passado, o primeiro do clube após o desastre de 2019, quando foi rebaixado e teve a crise política e financeira escancaradas, dando início ao grave processo vivido neste momento.

Foram 16 gols celestes em 2020, sob os comandos de Adilson Batista e depois Enderson Moreira, média de 1,45. Inclusive, a vaga nas semifinais foi perdida para a Caldense por causa da falta de bolas na rede.

Os dois clubes fizeram os mesmos 20 pontos, com seis vitórias, mas a Veterana levou a melhor no saldo de gols (9 a 6). Neste Módulo I 2021, após a disputa de sete rodadas, as cinco bolas na rede provocam uma média de apenas 0,71.

Média

Para chegar pelo menos aos 16 gols do ano passado, o Cruzeiro precisa de 11 gols nas quatro partidas que ainda disputa na competição, contra Coimbra, Atlético, Pouso Alegre e Patrocinense.

Marcar 11 gols em quatro partidas significa uma média de 2,75, marca que só foi alcançada em três edições do Campeonato Mineiro desde 2005. Isso aconteceu em 2007, 2009 e 2013, quando a Raposa balançou as redes 31 vezes nos 11 jogos da primeira fase, média de 2,81.

DESEMPENHO OFENSIVO DO CRUZEIRO NA 1ª FASE DO MINEIRO