Numa tarde de sábado (13) bem tranquila no Horto, o Atlético não teve trabalho para vencer o organizado Patrocinense por 3 a 1, chegar aos 12 pontos no Campeonato Mineiro e consolidar-se como líder da competição estadual. Com 100% de aproveitamento, o Alvinegro ficará isolado no topo da tabela caso o América tropece no confronto das 21h contra a Caldense.

Sem Diego Tardelli, que se recupera de pequena lesão muscular, o técnico interino Lucas Gonçalves acionou Vargas para iniciar a partida na Arena Independência. O chileno, inclusive, foi autor de um dos gols. Rabello e Marrony marcaram os outros dois.

Com os jogadores considerados titulares ainda de fora, o Galo vai dando show com a equipe alternativa. Os recém-contratados Hulk e Dodô vão se soltando; jovens como Neto, Felipe, Dylan, Savinho, Echaporã e Calebe vão tendo a chance de mostrar que podem seguir sendo aproveitados no time principal.

Após mais um excelente resultado, o Atlético chega a 12 gols marcados em quatro jogos. Com dois sofridos, o saldo de gols no Mineiro é de 10.

Na próxima sexta-feira (19), o líder volta a campo e encara o Coimbra, a partir das 21h30, no Mineirão. Marrony, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora do confronto no Gigante da Pampulha.

Ficha do Jogo:

Patrocinense 1 x 3 Atlético

Patrocinense: Thiago Passos; Ferrugem, Alisson, Breno Cézar e Caíque (Matheus Vareta); Éverton, Fernando (Diego Luís) e Íkaro Mychell (Gilberto Carrara); Cesinha (Alexsander), Jeam e Wallace Lima (Jefersson). Técnico: Thiago Oliveira

Atlético: Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Zaracho, Dylan Borrero e Calebe (Neto); Marrony (Echaporã), Hulk (Sávio) e Vargas (Felipe Felício). Técnico: Lucas Gonçalves

Motivo: 4ª rodada Campeonato Mineiro

Data: 13 de março de 2021, sábado, às 16h30

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Igor Rabello (27'/1ºT), Vargas (1'/2ºT), Alisson (3'/2ºT), Marrony (9'/2ºT)

Cartão amarelo: Caíque, Diego Luís [expulso], Gilberto Carrara (Patrocinense); Igor Rabello, Gabriel e Marrony (Atlético)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto

Auxiliares: Marcus Vinicius Gomes e Samuel Henrique Soares Silva