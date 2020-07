Um procedimento cirúrgico de duas horas. Assim foi o trabalho dos médicos do Atlético para recuperarem o atacante Diego Tardelli, que sofreu lesão importante no tornozelo direito, após choque com um jogador do América, durante o jogo-treino de quarta-feira (15).

Conforme adiantou o presidente Sérgio Sette Câmara, em entrevista à Alterosa, a expecatativa de retorno do camisa 9 é para os primeiros meses de 2021, quando o Galo ainda estará disputando o Campeonato Brasileiro. Nesta sexta (17), o chefe do Departamento Médico, Rodrigo Lasmar, destacou o sucesso da cirurgia.

"O jogador já foi para casa. Ocorreu tudo muito bem, dentro do que tínhamos planejado. Fizemos reparo das estruturas ligamentares, correção da fratura e o tratamento da lesão de cartilagem. Iniciamos o processo de recuperação e, em alguns dias, ele já terá condições de vir ao CT, quando começaremos a fisioterapia", explicou Lasmar.

Sobre o volante Gustavo Blanco, que em maio sofreu ruptura ligamentar no quadril, o médico dá boa notícia: ele está quase pronto para voltar.

"O Blanco está evoluindo muito bem na fisioterapia, já fazendo o que chamamos de transição. Está começando os trabalhos físicos. Não temos uma data para o retorno, mas a expectativa é que, em breve, ele comece a treinar", finalizou.