Mais um desfalque no Cruzeiro em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Ainda na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube celeste perderá, por tempo indeterminado, o zagueiro Dedé. Ele será submetido a uma pequena intervenção no joelho, na tarde desta quarta-feira, no Hospital Lifecenter.

"O Dedé deixou a partida com o Corinthians logo com 12 minutos. Inicialmente se imaginou que fosse uma lesão ligada ao problema crônico no joelho, mas exames mais detalhados identificaram um fragmento articular na região, que causava dor e limitação de movimentos. Optei por fazer uma cirurgia, um procedimento de pequeno porte, com anestesia local, para a raspagem e retirada do fragmento, que deve resolver o problema de forma definitiva. A expectativa é de que o retorno ocorra o mais rápido possível, o ano não fechou para ele", informou o médico celeste Sérgio Campolina.

Recuperado de fratura na clavícula, o também zagueiro Leo está liberado para as atividades e começa essa semana a fazer um trabalho de contato para recuperar a confiança nas jogadas. Até por isso, seu retorno diante do Fortaleza, sábado, é pouco provável, obrigando Abel Braga a apostar novamente na formação jovem composta por Cacá e Fabrício Bruno.