O atacante Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito no amistoso com o Catar, na noite desta quarta-feira, em Brasília, e será submetido a exames de imagem para conhecer a gravidade a lesão. O atacante deixou o estádio Mané Garrincha em direção ao hospital. Os exames devem ser realizados ainda nesta quarta-feira.



"Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito. Ele já foi examinado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar", informou a CBF por meio de nota oficial.



O atacante foi substituído aos 17 minutos do primeiro tempo, após o gol de Richarlison, que abriu o placar para a seleção brasileira. Everton entrou em seu lugar. As imagens de tevê flagraram o momento da torção após uma dividida com o adversário.



Enquanto Richarlison comemorava, Neymar se dirigiu ao banco de reservas. O camisa 10 foi flagrado chorando no banco de reservas e, em seguida, foi levado para os vestiários com gelo no pé direito ao lado do fisioterapeuta Rafael Martini. O pé é o mesmo que foi operado para corrigir fratura no quinto metatarso.



A lesão no amistoso é mais um capítulo do momento conturbado de Neymar. Ele é acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. Na tentativa de provar sua inocência, Neymar decidiu tornar públicos trechos da conversa e algumas das fotos íntimas que ela enviou. A delegacia de crimes virtuais intimou o atacante a depor para explicar a postagem das conversas.



No final da temporada europeia, Neymar foi suspenso por três jogos após um torcedor do Paris Saint-Germain que o criticava. Por causa disso, perdeu a tarja de capitão da seleção brasileira. Antes da partida em Brasília, o jogador disse que a partida contra o catar seria uma das mais difíceis da carreira.