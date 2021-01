Um reforço de nível internacional e que pode ser a solução para o setor ofensivo do Atlético. Assim pode impactar a chegada do atacante Hulk, de 34 anos, ao Alvinegro. Apesar das propostas de Besiktas, da Turquia, e do Porto, de Portugual, nos bastidores a vinda do jogador para o clube mineiro é dada como quase certa. Nesta sexta-feira (29), inclusive, ele definirá o próximo passo da carreira.

Considerando as últimas cinco temporadas (2016 a 2020), os números do atacante impressionam. Em 180 partidas, ele anotou 100 gols. No início da primeira (temporada), em 2016, ele trocou o Zenit pelo Shanghai.

Avião particular a postos e projeto sedutor do Atlético: Hulk decidirá o futuro até esta sexta-feira

Com quase 3 milhões de seguidores só no Instagram, Hulk tem quase o dobro do próprio Atlético, que aparece com 1,6 milhão. Midiático? Sim. Contudo, os números em campo parecem fazer valer o investimento.

Confira os números de Hulk (dados do site "ogol"):

2020:

21 jogos - 8 gols

2019:

37 jogos - 17 gols

2018:

35 jogos - 17 gols

2017:

40 jogos - 30 gols

2016:

47 jogos - 28 gols