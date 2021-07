Não há dúvida de que o Atlético tem em seu elenco jogadores que possuem a facilidade de colocar um companheiro na cara do gol, vide Savarino, Nacho e Arana, entre outros. Mas nenhum deles soma mais assistências na temporada que o atacante Hulk.

Além de artilheiro do time em 2021, com 11 gols bolas na rede, o Vingador vem acumulando o status de maestro do Galo. Isso se ilustra nos números: com oito passes a gol, ele ocupa o topo da lista de garçons do Alvinegro no ano, considerando partidas pelo Mineiro, pela Copa do Brasil, pela Libertadores e pela atual edição do Brasileirão.

O “pódio” é completado por Nacho e Savarino, cada um deles com cinco assistências na temporada.

E não para por aí. Com os passes a Zaracho e Nacho, resultando no primeiro e no quarto tentos do Galo na goleada sobre o Atlético-GO, nessa quinta-feira (1), no Mineirão, Hulk se tornou o segundo atleta com mais assistências nesta Série A, ao lado de Artur (Bragantino) e Marcinho (Athletico-PR), cada um com quatro. O primeiro colocado no quesito é Scarpa (Palmeiras), com cinco, segundo o SofaScore.

Ao fim do confronto passado, o técnico Cuca reiterou a importância de ter um jogador como Hulk no atual elenco. “Ele se tornou fundamental para nós. Eu não saberia avaliar se hoje é o melhor do Brasil, mas está entre os melhores, sem dúvida”, disse.

Ao mesmo tempo, o treinador ressaltou que o crescimento da equipe também faz evoluir o futebol do atacante. “Ele (Hulk) precisa de ter jogadores que façam com que essa bola chegue nele, da maneira como ele gosta. Hoje (quinta-feira), ele se portou muito bem, e os companheiros também. Fez uma grande partida, assim como os outros, Zaracho, Nacho, Savarino, Tchê Tchê, Mariano...", destacou.

Confira a lista de garçons do Atlético na temporada

8 assistências

Hulk

5 assistências

Nacho e Savarino

4 assistências

Hyoran

3 assistências

Calebe

2 assistências

Arana, Marrony e Tardelli

1 assistência

Dylan Borrero, Felipe Felício, Rabello, Gabriel, Vargas, Keno, Alonso, Tchê Tchê e Zaracho