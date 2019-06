Maior artilheiro da história do América-RJ, com 311 gols marcados, Luizinho Lemos, também conhecido por Luizinho Tombo, morreu, neste domingo (2), no Hospital Geral de Nova Iguaçu, no Rio, em consequência de um enfarte sofrido dia 25, enquanto dirigia o time do América na primeira rodada da Série B do Campeonato Carioca.



Irmão dos também atacantes Cesar Maluco e Caio Cambalhota, Luizinho se destacava pela velocidade e pelo poder de finalização dentro da área. Nascido em 3 de outubro de 1952, Luisinho atuou também por Flamengo, Botafogo, Internacional, Palmeiras, Ferroviário, Americano, Las Palmas (ESP) e no futebol do Catar.



Campeão da Taça Guanabara de 1974 e da Copa dos Campeões de 1982, ambos os títulos conquistados pelo América, Luizinho marcou 434 gols, atuando por clubes brasileiros. Ele é o terceiro maior artilheiro do Maracanã.