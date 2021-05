O Campeonato Mineiro virou referência entre os estaduais no futebol brasileiro justamente pela fórmula de disputa que é adotada desde 2004, com uma fase classificatória em turno único e o título decidido no formato de mata-mata com ou sem quartas, mas sempre com semifinais e final em ida e volta.

É, sem dúvida, uma nova era na competição e agora o Atlético, que já é o maior campeão no geral, com 46 taças, passa a dividir com o rival Cruzeiro o maior número de títulos considerando-se as últimas 18 edições.

O Atlético levantou neste sábado sua oitava taça do Campeonato Mineiro a partir de 2004, quando começa uma nova era na história da competição

O troféu erguido neste sábado pelo Galo, no Mineirão, após o empate sem gols com o América, é o oitavo do clube a partir de 2004, numa série que conta com os títulos de 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020 e 2021.

No período, o Cruzeiro foi campeão em 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019. O Ipatinga ficou com a única taça do interior, em 2005, e o América fez a festa em 2016.

Sequência

A decisão vencida sobre o Coelho, neste sábado, é a 15ª seguida do Galo e foi nesta sequência, iniciada em 2007, com o título conquistado em cima do Cruzeiro, que começou a conta dos oito troféus do Atlético no Estadual com a competição tendo o formato atual.

Quando se analisa as últimas dez edições, percebe-se uma hegemonia atleticana em Minas Gerais. O clube conquistou seis títulos (2012, 2013, 2015, 2017, 2020 e 2021), contra três do Cruzeiro (2014, 2018 e 2019) e um do América (2016).