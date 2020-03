Matematicamente, o Cruzeiro pode chegar à liderança e o Atlético à segunda colocação. Na prática, já que essas situações dependem de uma vitória no clássico que os dois rivais fazem no próximo sábado (7), às 19h, no Mineirão, o confronto surge mesmo é como uma disputa pelo quarto lugar.

E isso não deixa de ser inusitado num torneio onde os dois têm amplo domínio. Nas 105 edições, algumas com dois campeões, são 44 títulos atleticanos e 38 cruzeirenses. O América, atual líder do Estadual, aparece na terceira posição com 16 taças, mas dez delas são ainda da Era do Amadorismo, quando o Coelho foi decacampeão entre 1916 e 1925.

Nos últimos três anos, Atlético e Cruzeiro fizeram a decisão do Campeonato Mineiro. No próximo sábado podem fazer um clássico em que disputam a quarta colocação na fase classificatória

Na prática, de cada dez Campeonatos Mineiros, oito ficam com Atlético ou Cruzeiro, isso considerando-se desde a primeira edição, em 1915. Na chamada Era Mineirão, iniciada em 1965, portanto há 55 anos, o troféu só não ficou com um dos dois em seis oportunidades, sendo que em 2002, quando a Caldense fez a festa, eles não participaram do torneio.

Situações

Os concorrentes principais de Atlético e Cruzeiro na briga pelo G-4 são América, Tombense e Caldense. E todos eles entram em campo após o clássico do próximo sábado, portanto, sabendo o que precisam para buscar a melhor posição possível na classificação.

A Raposa, que tem três pontos a menos que o Coelho, se mantém no G-4 se empatar com o rival. E com este resultado dorme na vice-liderança, mas para seguir nela teria de contar com derrotas de Tombense e Caldense no próximo domingo (8).

O time de Tombos encara o Villa Nova, que briga contra o rebaixamento, às 16h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. A Veterana entra em campo antes, pois recebe o vice-lanerna Coimbra, às 10h30, no Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

Para chegar à primeira posição, o Cruzeiro precisa golear o Atlético por pelo menos três gols de diferença e ainda contar com derrota do América no próximo domingo, para o Boa Esporte, em confronto que será às 16h, no Independência.

Atlético

Único participante do Módulo I do Campeonato Mineiro na Série A do Brasileirão, mas fora do G-4, o Atlético volta ao grupo que disputará as semifinais da competição apenas se vencer o clássico do próximo sábado.

Em caso de empate, além de não retornar ao G-4, o Galo corre o risco é de perder a quinta posição para a URT. Isso acontece se o time de Patos de Minas vencer o Uberlândia, em confronto que será disputado no próximo domingo, às 10h, no Parque do Sabiá.

Vencendo o Cruzeiro, o Galo chega aos 15 pontos e dorme na vice-liderança. Para seguir na segunda posição, terá de contar pelo menos com empates de Tombense e Caldense nos seus jogos de domingo.

Sem depender apenas das suas forças, Atlético e Cruzeiro entram em campo no próximo sábado é brigando pelo quarto lugar mesmo, que é a única posição que eles dependem apenas dos seus respectivos resultados para terem. Depois, o que vier é lucro, num Campeonato Mineiro em que os dois bichos papões do torneio estão em crise.