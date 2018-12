Mesmo com tantas notícias sobre as movimentações da diretoria do Cruzeiro, o clube ainda não oficializou nenhum reforço para o ano que vem. E as ações menos intensas da Raposa no mercado neste fim de temporada podem minimizar o que aconteceu em 2017, quando o clube se mostrou mais sedento e trouxe peças que pouco agregaram.

De todos os jogadores contratados, e foram nove (veja lista abaixo), apenas dois tiveram mais oportunidades com Mano Menezes. E justamente duas peças que atuaram nas laterais: Egídio, pela esquerda, e Edílson, na direita.

Os demais não tiveram papel de tanto destaque, mesmo alguns desses custando quantias elevadas aos cofres do clube. Mas mesmo assim atuaram como coadjuvantes.

“Futebol só é certo o que dá certo. Eu Itair não contrato sozinho, somos uma equipe. O jogador dar ou não certo é também pela qualidade do nosso elenco. O Bruno Silva vários times queriam, mas ele teve dificuldade de encaixar no nosso time, porque outros jogadores estavam em momento melhor que ele”, justificou o vice-presidente de futebol Itair Machado ao Hoje em Dia.

Moeda de troca

Boa parte dos contratados está de saída e foram colocados como moedas de troca para essa janela de transferências. “Claro que para eles saírem (jogadores que não serão aproveitados), tem que haver alguma proposta. O Bruno Silva mesmo, o Cruzeiro conversa com um clube que tem um jogador que nos interessa. Não podemos dar detalhes para não atrapalhar”, completou Itair.

Esse clube é o Fluminense, que deve repassar o volante Jadson e, além do próprio Bruno Silva, ainda ficará mais tempo com o zagueiro Digão e ainda terá o lateral-direito Ezequiel.

Outra decepção foi Mancuello. O argentino pode regressar ao seu país, pois não justificou a aposta do Cruzeiro, que investiu R$ 6 milhões, dos quais pagou aproximadamente a metade ao Flamengo. San Lorenzo e Independiente, segundo informações da imprensa argentina, tem interesse no jogador.

