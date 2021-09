De volta às origens. Há quase dois anos sem atuar, o zagueiro Dedé, ex-jogador do Cruzeiro, vai utilizar a estrutura do Volta Redonda, clube que o revelou para o futebol, para manter e aprimorar a forma física.

O anúncio foi feito pelo clube carioca (veja abaixo), onde o jogador atuou entre 2008 e 2011, por meio das redes sociais, nesta terça-feira (14).

“É com muita felicidade e carinho que o Volta Redonda está recebendo o zagueiro Dedé, prata da casa do Esquadrão de Aço, para um período de treinamentos junto ao elenco profissional, com o intuito de utilizar toda a estrutura tricolor para manter e aprimorar a sua forma física”, escreveu o Voltaço na publicação.

O defensor está oficialmente no mercado desde o dia 2 de julho, quando a rescisão de seu contrato com a Raposa foi publicada.

Antes de encerrar o vínculo, as partes entraram em um acordo que prevê que o clube estrelado vai pagar R$16,6 milhões, em 60 parcelas, a partir de janeiro de 2022, ao jogador, a fim de quitar débitos relacionados a salários e outras verbas trabalhistas.

Inatividade

Aos 33 anos, Dedé não atua desde o dia 19 de outubro de 2019. Na ocasião, o jogador sofreu uma lesão no joelho direito, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, mesmo optando em fazer a recuperação fora do Cruzeiro, o defensor ainda não voltou aos gramados.

Contratado pela Raposa em 2013, Dedé disputou 188 jogos e marcou 15 gols com a camisa celeste. Durante o tempo na Toca da Raposa II, conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), a Copa do Brasil também em duas oportunidades (2017 e 2018), além de três Campeonatos Mineiros (2014, 2018 e 2019).

